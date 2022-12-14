Джон Кирби отметил, что США готовят новые пакет помощи.

В Белом доме прокомментировали информацию о возможной передаче систем противовоздушной обороны Patriot Украине. Вашингтон готовит еще один пакет помощи для ВСУ.

"Я не могу подтвердить сообщения прессы о поставках Patriot в Украину. Мы всегда прозрачны в отношении пакетов с оружием, которые мы отправили и отправим в Киев", - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбеза при Белом доме Джон Кирби, отвечая на вопрос о включении систем ПВО в новый пакет военной помощи.

При этом он указал, что Вашингтон все же готовит еще один пакет помощи, в котором предпочтение отдали системам ПВО.

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Передача Украине систем Patriot - что известно

13 декабря появиалсь информация, что Белый дом финализирует подготовку к отправке Украине американских ЗРК Patriot. Ожидается, что после согласования плана Пентагоном и Белым домом ЗРК будут доставлены в кратчайшие сроки.

Позже корреспондент издания Голос Америки Карле Бабб заявил, что ему якобы в Пентагоне подтвердили передачу систем Patriot Киеву. По его данным, об этом решении могут объявить уже на этой неделе.

Стоит отметить, что Украина неоднократно призывала союзнков передать ВСУ дальнобойные Patriot, чтобы минимизировать потери от воздушных массированных ударов российских оккупантов.

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