Forbes: Украина может сделать Черное море ловушкой для флота России

И для этого украинским ВМС не обязательно строить огромный флот дорогостоящих боевых кораблей и субмарин.

Когда российские войска вторглись в Крым в 2014 году, они быстро захватили портовые объекты украинского флота и значительную часть старых кораблей, которые остались в наследство от СССР.

Когда аннексия была завершена, у Украины остался один большой корабль - фрегат "Гетман Сагайдачный", а также несколько меньших по размеру судов. Российский флот гораздо больше, чем украинский. Поэтому Киев запустил программу перевооружения, строя боевые суда нескольких классов. Но, как пишет Forbes, России стоит бояться вовсе не украинских новых кораблей, если она решится на новую агрессию против Украины. Ей стоит бояться противокорабельных ракет, которые Киев тоже покупает.

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Украинские ВМС закупают не менее трех типов новых боевых судов. Один из них - артиллерийские катера "Гюрза-М" местного производства. Киев планирует построить 20 таких судов, каждый из которых вооружен 30-миллиметровой пушкой. Но по состоянию на 2020 год ВМС Украины получили лишь 7 машин. Два судна провели два года в российском плену после атаки России в Керченском проливе, которая произошла в ноябре 2018-го. Тем временем, Вашингтон передал Киеву в рамках пакета помощи в размере 1,5 миллиардов долларов два патрульных катера класса Island с 25-миллиметровыми пушками, а также боевые катеры Mark VI.

В июне Пентагон объявил о возможности продажи 16 дополнительных катеров Mark VI за 600 миллионов долларов. Киев и Вашингтон ведут переговоры о передаче еще трех катеров класса Island. Когда все суда будут наконец на вооружении, ВМС Украины будут иметь в распоряжении один фрегат и несколько десятков современных патрульных лодок. Но даже такие расширенные силы не смогут соперничать с Черноморским флотом РФ, который состоит из крейсера, эскадренного миноносца, пяти фрегатов, субмарин и двух десятков патрульных катеров. Это не учитывая все потенциальное подкрепление, которое российские ВМС могут отправить через Босфорский пролив в Черное море.

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В реальности никто не ожидает, что украинский флот будет напрямую вступать в бой против российского в условиях открытой войны. Корабли Киева предназначены не для этого. Все эти патрульные катера выполняют роль мобильных узлов в системе контроля морского пространства, которая также включает береговые наблюдательные пункты, наземные радары и небольшие беспилотники. Другими словами, катера - это часть "сенсорной сети". И эта сеть сможет обеспечивать данным силы мобильных противокорабельных систем. Россия должна бояться именно этих ракет, а не катеров.

В конце концов, ракетам безразлично, откуда их запускают. Если для Украины дешевле и легче запускать их с берега, чем строить целый флот уязвимых перед ракетами фрегатов, то почему бы Киеву действительно не отказаться от дорогостоящей схемы кораблестроения в пользу покупки дешевых грузовиков, вооруженных более дешевыми системами крылатых ракет?

Украинское конструкторское бюро "Луч" разрабатывает ракеты Р-360 "Нептун" и необходимое для них оборудование. Тестовые запуски начались в 2019 году. В июне состоялся очередной этап испытаний. В Украинском правительстве пояснили, что "Нептун" разработан для того, чтобы уничтожать крейсеры, эскадренные миноносцы, фрегаты, корветы, десантные и большие десантные корабли, способные нести на борту бронетехнику, а также транспортные судна.

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Кроме того, "Нептун" могут применять против радио-целей в сложных и простых метеорологических условиях, а также при наличии активного вражеского огня и под действием мероприятий электронной борьбы.

Forbes объясняет, что радиус действия ракет достигает 280 километров. С их помощью Украина может держать под прицелом половину Черноморского флота РФ. Если она развернет достаточное количество систем "Нептун", Черное море может стать ловушкой для российских кораблей, с которой не возможно сбежать.

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