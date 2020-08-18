На выставке оружия покажут модернизированную РСЗО «Ураган» на шасси Tatra

Соответствующую заявку "Укроборонпром" подал вместе с другими образцами вооружений и техники.

На Международной выставке «Оружие и безопасность 2020» Государственный концерн «Укроборонпром» продемонстрирует модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ураган» на шасси Tatra.

Читайте также"Укроборонпром" увеличил чистую прибыль до 480 миллионов гривен Как передает Украинский милитаристский портал, заявку концерн подал вместе с другими образцами вооружений и техники.

Отмечается, что скорее всего используют модель Tatra-815. Сейчас в мире ее используют как шасси для различных реактивных систем залпового огня, в том числе 122-мм БМ-21 «Град».

«Укроборонпром»: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц