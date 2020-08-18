На выставке оружия покажут модернизированную РСЗО «Ураган» на шасси Tatra
12:32, 18 августа 2020Оружие
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Соответствующую заявку "Укроборонпром" подал вместе с другими образцами вооружений и техники.
Реактивная система залпового огня "Ураган" / фото Генеральный штаб ВСУ
На Международной выставке «Оружие и безопасность 2020» Государственный концерн «Укроборонпром» продемонстрирует модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ураган» на шасси Tatra.
Читайте также"Укроборонпром" увеличил чистую прибыль до 480 миллионов гривен Как передает Украинский милитаристский портал, заявку концерн подал вместе с другими образцами вооружений и техники.
Отмечается, что скорее всего используют модель Tatra-815. Сейчас в мире ее используют как шасси для различных реактивных систем залпового огня, в том числе 122-мм БМ-21 «Град».
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