В частности, на поставку украинской армии принят многоцелевой вертолет немецкого производства.

На поставку ВСУ приняты очередные образцы военной техники - вертолет ВО 105 Е-4 и мотоцикл KTM 450 ЕХС.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, ссылаясь на подписанные соответствующие приказы. Как отмечается, многоцелевой вертолет ВО 105 Е-4, немецкого производства, используется для наблюдения. Также на его борту можно транспортировать пассажиров и грузы.

Скоростной мотоцикл KTM 450 ЕХС позволяет транспортировать военнослужащих и легкое вооружение по пересеченной местности.

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Обеспечение ВСУ - сегодня это стоит знать

На днях Минобороны информировало, что в период с 22 февраля 2022 года Министерством обороны Украины принято на вооружение/в эксплуатацию 28 моделей БПЛА различных типов украинского производства. Среди них, в том числе 9 моделей дронов-камикадзе, среди которых 3 самолетного типа, а также 6 моделей FPV-дронов. Общее количество поставленных в ВСУ беспилотников в рамках закупок Минобороны насчитывает тысячи единиц.

Развитие украинского производства вооружения и военной техники, в частности, разведывательных и ударных дронов является приоритетом для Минобороны. Отмечалось также, что поставки БПЛА украинского производства для нужд ВСУ постоянно растут в геометрической прогрессии.

Отечественный военно-промышленный комплекс до сих пор не в состоянии обеспечить войско всем необходимым, поэтому фокусируется на производстве наиболее нужного. Однако последние события свидетельствуют о том, что именно сейчас формируется фундамент обновленного ВПК, который может стать одним из самых мощных в мире.

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