Малый ракетный корабль имеет чрезвычайно малый функционал, и даже это сейчас вызывает вопросы.

В Военно-Морских силах ВС Украины рассказали о новом российском ракетоносителе "Циклон", о мощности которого ходило много слухов. Во время брифинга спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук высказал свое мнение о "Циклоне", который противник вывел на боевое дежурство в конце августа.

Представитель сказал, что не знает, откуда берется информация о сверхвозможностях и мощностях этого корабля. Он уверяет, что "Циклон" - обычный малый ракетный корабль серийного типа, ближней морской зоны море-река.

"По факту он является морской платформой, носителем крылатых ракет - это единственное его назначение. Остальные его штатные вооружения предназначены лишь для ведения обороны, грубо говоря, этого же корабля. То есть он не будет участвовать в каких-то морских баталиях. Это просто платформа, которая должна выйти в море, запустить свои восемь ракет, которые имеют дальность около 2 тыс. км, и скрыться...Это единственный его функционал, но даже учитывая это, он сейчас и на него не способен", - подчеркнул Плетенчук.

Видео дня

По его данным, это один из последних кораблей, который РФ построила во временно оккупированном Крыму. По словам Плетенчука, "Циклон" не прошел соответствующие испытания по запуску ракет и пока ни разу их не пустил в действие.

"Это свидетельствует об уровне судостроительной отрасли в Российской Федерации", - считает спикер.

В то же время он напомнил, что у противника и без "Циклона" есть мощная группировка в море. По словам представителя, еще рано говорить, что враг потерпел в Черном море полное поражение. Хотя соответствующие проблемы у россиян в акватории есть, они имеют потери и ограничены в передвижении, благодаря работе береговых ракетно-артиллерийских войск ВМС ВСУ и других подразделений Сил обороны и безопасности Украины.

Новый ракетоноситель РФ "Циклон" - детали

22 августа утром российские захватчики вывели в Черное море новый корабль "Циклон", который недавно приняли в состав Черноморского флота РФ. Впоследствии, в пресс-службе Сил обороны юга сообщалось, что иногда оккупанты совершают маневры в Черном море недавно принятым в состав Черноморского флота РФ кораблем "Циклон". Говорилось, что он представляет ракетную опасность, его выводят "на прогулку" без определенных испытаний. В то же время отмечалось, что он может быть снаряжен до восьми ракет типа "Калибр".

Вас также могут заинтересовать новости: