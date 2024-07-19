Сейчас Национальная прокуратура Польши и Агентство внутренней безопасности проводят расследование относительно экспорта этих деталей.

В иранских дронах "Шахед", которыми РФ атакует украинские города, нашли польские компоненты. Как утверждает член правления госкомпании WSK Poznań Николай Хауке, топливные насосы их разработки не приспособлены для питания авиадвигателей из-за своего веса.

Сейчас Национальная прокуратура Польши и Агентство внутренней безопасности проводят расследование относительно экспорта этих деталей. По словам представителя компании-разработчика, ее руководство прилагает все усилия для выяснения обстоятельств дела" и открыто к сотрудничеству со следствием. Помимо этого, там принимают "необходимые меры для обеспечения будущего компании".

Хауке добавил, что в компании введены процедуры внутреннего контроля потенциальных клиентов. По его словам, каждый подрядчик и целевое использование товаров тщательно проверяются, после чего анализируются действующие ныне санкции.

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"Для экспорта за пределы рынка ЕС WSK Poznań требует от потенциальных клиентов присылать декларацию конечного потребителя", – говорит представитель WSK Poznań.

Он отметил, что компания действительно производит топливные насосы высокого давления для дизельных двигателей, используемых в тракторах. Однако они не приспособлены для питания авиационных двигателей из-за своего веса. Также они не подходят для работы с другим топливом, кроме дизельного.

Что предшествовало

Недавно министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что в правоохранители расследуют нарушение правил экспорта оружия и технологий, в результате которого в иранских дронах Shahed-136 нашли польские детали.

Radio Zet же сообщало, что государственная компания из Познани продала детали, которые вошли в иранские "Шахеды". Речь шла о насосах, изготовленных государственной компанией, принадлежащей Агентству промышленного развития Польши.

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