По словам представительницы ведомства, поставки оружия Украине являются регулярными.

США ускорили передачу Украине вооружений. Сейчас поставки регулярные, это касается и систем Patriot, заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает Голос Америки.

По ее словам, США продолжают сотрудничать с Украиной, когда речь идет о предоставлении помощи в сфере безопасности.

"Patriot - это достаточно большая система, для которой мы собираем различные материалы и компоненты из других стран, чтобы помочь Украине. Пусть Украина говорит об этом конкретнее, но я могу вам сказать, что они получают регулярные поставки и поддержку в области безопасности от США и других партнеров, которые являются частью формата Рамштайн. Я остановлюсь на этом", - заявила Сингх. Видео дня

Она также отметила, что поставки вооружения Украине ускорились. Это касается всего спектра оборонной помощи.

"Мы поставили Украину в приоритет", - добавила Сингх.

Военная помощь для Украины - детали

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине стоимостью около 125 миллионов долларов. Об этом писало издание Associated Press.

Сообщалось, что этот пакет помощи будет включать ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), Javelin и ряд других противотанковых ракет. Также в него войдут системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование.

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