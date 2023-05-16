Украина планирует сформировать три или четыре эскадрильи.

Советник министра обороны Алексея Резникова Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить от союзников от 40 до 50 американских истребителей F-16.

Он рассказал изданию Politico, что Украина хочет сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба от российских атак.

В марте оккупанты начали использовать управляемые планирующие бомбы, которые достигают целей на больших расстояниях. Теперь потребность в современных самолетах стала значительно острее. Сейчас Украина не имеет "ничего, чтобы остановить" российские самолеты, которые их переносят.

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"Все понимают, что эта тема назрела для обсуждения. Никто не говорил, что это невозможно. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы еще боролись за танки, то сегодня все говорят о коалиции истребителей – это очень перспективный знак. Мы понимаем, что наша противовоздушная оборона не будет полной без истребителей, F-16", – сказал Сак.

По его словам, президент Владимир Зеленский хочет, чтобы вопрос боевых самолетов был главным на повестке дня саммита G7 в Хиросиме и на саммите НАТО в Литве в июле. Украинский лидер во время последних визитов к союзникам получил "заверения" от западных лидеров, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни.

Хотя Британия, Италия, Франция и Германия не могут предложить F-16, Сак добавил, что "они имеют важный голос в международной коалиции", и Украина хотела бы, чтобы они поощряли таких союзников, как США и Турция.

Западные самолеты для Украины - актуальное

Как сообщал УНИАН, Зеленский анонсирует, что в ближайшее время будут объявлены важные решения о создании самолетной коалиции для Украины. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что Британия хочет стать ключевым участником этой коалиции.

Он также объявил, что Британия скоро начнет обучение украинских пилотов. Это даст нашим защитникам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут применять различные типы самолетов.

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