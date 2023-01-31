По словам чиновника, подобные "этапы отказа" страна переживала уже несколько раз в вопросе поставок западного оружия.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал отказ США предоставлять Украине свои истребители F-16 в рамках противостояния Киева российской агрессии.

В рамках своего брифинга в Париже чиновник заявил, что "нет" со стороны Вашингтона не стоит понимать, как окончательный отказ от передачи истребителей.

"Все виды помощи в начале проходили этап "нет". Это означает "нет" по состоянию на сегодня", - отметил он.

Министр вспомнил, что аналогичные дискуссии Украина уже пережила в отношении поставок американских реактивных систем HIMARS, танков Leopard 2, а также 155-мм артиллерии.

Он анонсировал, что совсем скоро в мире наступит "самолетная коалиция" и намекнул на возможное партнерство с Францией в этом вопросе.

Со своей стороны глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню напомнил о публичной позиции президента Эммануэля Макрона по поводу поставки истребителей.

Поставка истребителей F-16 Украине

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность поставок истребителей Украине. Он заявил на встречный вопрос журналистов по этому поводу, что "в принципе, ничего не запрещено".

30 января премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы передать ВСУ американские истребители F-16, если США дадут на это свое согласие.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею о передаче Украине истребителей и назвал разговоры об этом спекуляциями с целью "внутриполитических мотивов".

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