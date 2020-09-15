На сегодня есть три варианта организации питания военнослужащих.

В Министерстве обороны Украины разрабатывают новые образцы сухих пайков для военнослужащих.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом сообщил заместитель начальника управления развития продовольственного обеспечения Главного управления сопровождения материального обеспечения ВС Украины Александр Хмыз.

Он отметил, что на сегодняшний день есть три варианта организации питания военнослужащих. «Первый - это «горячее», которое сейчас приоритетное. Второй - обеспечение полноценным питанием с использованием так называемой 15-й нормы суточного полевого набора сухих продуктов в двух вариантах: для полевых и для повседневных условий. И третий -10-я норма, которая используется, в основном, в воинских частях для отдельных задач», - отметил офицер.

По его словам, сухой паек по 10-й норме является несколько устаревшим, поскольку разрабатывался еще в 2001 году (в отличие от 15-й нормы, разработанной в 2016 году). Сейчас по 10-й норме переработана техническая документация для проведения закупки таких пайков, она будет включать 24 рационы и будет обеспечивать полноценное питание военнослужащих на один прием пищи.

«Учитывая отзывы военнослужащих, также принято решение паковать продукты этого набора в «реторт-пакеты». Они позволяют сохранять блюдо дольше, в различных условиях. Разработка этого сухого пайка уже на завершающей стадии. Надеюсь, что до конца этого года будет закуплена контрольная партия в новой «реторт-упаковке», - сказал Хмыз.

В то же время в Минобороны отмечают, что закупка 10-й нормы сухого пайка не является приоритетной в следующем году. На сегодняшний день они закупаются для выполнения договоров в 2020 году.

По словам Хмыза, сегодня есть возможность заказать как 15-ю, так и 10-ю норму. Решение об этом принимают командиры воинских частей в зависимости от задач, стоящих перед подразделениями. Сухой паек 15-й нормы способен обеспечить полноценное питание в сутки в течение неограниченного срока. В то же время сухой паек 10-й нормы используется в течение не более трех суток. В свою очередь, 15-я норма дает возможность обеспечить полноценное питание бойцов там, где невозможно приготовить горячую пищу. Эти два пайки взаимодополняют питание в различных условиях.

Представитель Минобороны пригласил производителей сухих пайков и их комплектующих принять участие в торгах и предоставить Министерству обороны и Вооруженным силам минимально возможную цену при максимально высоком качестве продукта, чтобы в различных условиях военнослужащие питались качественной едой.

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Автор: Инна Андалицкая