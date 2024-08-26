По мнению эксперта, в перспективе новые дроны могут стать проблемой не только для Южной Кореи, но и для Японии и других стран региона.

Стало известно, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын лично проконтролировал испытания новых барражирующих боеприпасов - военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал соответствующие фото и пришел к выводу, что, вероятно, Россия передала КНДР технологии на изготовление дронов типа "Ланцет".

Как отметил Коваленко в эфире телемарафона, это сходство, скорее всего, связано с тем, что Северная Корея начала получать от России соответствующие технологии. По словам аналитика, второй тип БПЛА, что на фото, один в один похож на израильский ударно-разведывательный БПЛА Harop производства компании Israel Aircraft Industries, но технологии Harop уже давно попали в руки Ирана, благодаря чему и был создан Shahed-136.

Как уточнил Коваленко, это тип беспилотника когда-то был сбит ВС Ирана, который таким образом (через получение образца) создал Shahed-136.

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"Иран начал производить свои Shahed-136, базируясь именно на этой технологии. Через некоторое время, после начала полномасштабной войны с Украиной, Иран начал их поставлять России", - сказал Коваленко.

Он уточнил, что с получением технологии Shahed, РФ тоже начала использовать эту технологию, которую, по мнению эксперта, передала КНДР.

"Можем говорить, что Россия, чтобы получить лояльность от Северной Кореи, от Ким Чен Ына, или чтобы получать боеприпасы, а, возможно, в перспективе не только боеприпасы, именно и передала эти технологии Северной Корее", - считает Коваленко.

Он отметил, что это в перспективе это может стать большой проблемой не только для Южной Кореи, а даже для Японии и других стран региона.

"Поскольку эти средства поражения действительно продемонстрировали достаточно высокий уровень уничтожения сухопутной техники", - пояснил обозреватель.

Производство дронов в КНДР

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын решил увеличить производство и использование ударных, подводных и разведывательных БПЛА в своей армии. По данным иностранных СМИ, он посетил Институт беспилотников Академии оборонных наук, где наблюдал за испытанием дронов, которые идентифицировали и уничтожали определенные цели после полета по различным заданным маршрутам.

Ким Чен Ын призвал к производству большего количества БПЛА-камикадзе для использования в тактических пехотных подразделениях и войсках специального назначения. Речь идет о подводных ударных беспилотниках, а также стратегических, разведывательных и многоцелевых ударных дронах. Также лидер Северной Кореи хочет провести дополнительные испытания боевого применения БПЛА, чтобы как можно скорее оснастить ими вооруженные силы.

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