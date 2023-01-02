Немецкий политик заверил, что передача танков "останется в внешнеполитической линии".

Немецкие власти не планируют самостоятельно заниматься вопросом передачей танков Leopard Украине. Это будет делаться в координации с партнерами по Североатлантическому альянсу.

По словам члена социал-демократической партии Германии Михаэля Мюллера, передача танков "останется в внешнеполитической линии, чтобы не было непродуманных сольных усилий".

"Такое вооружение можем поставляться только в координации с нашими партнерами по НАТО", - цитирует политика издание Spiegel.

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При этом он указал, что у США и Франция есть подобные системы, но они не предлагают их ВСУ.

"Германия хочет безусловно и дальше избегать того, чтобы Альянс стал стороной войны", - отметил Мюллер.

Также он пообещал поддерживать Киев современным оружием до тех пор, пока это будет необходимо.

Передача танков Leopard Украине - что известно

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не отправляет Украине танки Leopard II, чтобы не допустить "расширения масштабов войны".

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что украинские военные скоро получат танки Abrams и Leopard, а также систему противоракетной обороны Patriot.

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