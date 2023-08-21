Глава оборонного комитета ведомства выразила уверенность, что Украина не использует оружие для ударов по РФ после исторического решения о F-16.

В Бундестаге заговорили о возможности передачи Украины ракет Taurus после исторического решения о поставке истребителей F-16 со стороны правительств Дании и Нидерландов.

Председатель оборонного комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выразила свои поздравления Украине и подчеркнула, что соответствующее доверие свидетельствует об уверенности, что Киев не собирается использовать западное оружие для ударов по России, пишет DW.

"Очевидно, что нет никаких признаков того, что Украина сможет атаковать российскую территорию", - сказала Штрак-Циммерманн.

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В этом контексте чиновница призвала передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. На потребности в этом оружии с весны 2023 года настаивает правительство Украины.

Штрак-Циммерманн считает, что опасения относительно "опасности Taurus в руках ВСУ" будут выглядеть безосновательно со стороны немецкого правительства.

"У нас достаточно крылатых ракет Taurus. Мы можем поставить некоторые из них. Они готовы к применению", - отметила она.

Чиновница считает, что армия Украины может применить Taurus для нарушения и уничтожения российской логистики на поле боя в Украине.

Украина объяснила, как использует ракеты Taurus

Напомним, Украина сделала запрос в Германию по поставкам ракет Taurus весной 2023 года. Об этом в августе напомнил глава МИД Дмитрий Кулеба. Главный дипломат Украины назвал страх Германии о том, что ВСУ используют ракеты для ударов по РФ, безосновательным. Чиновник указал, что ракеты - это о жизни украинцев и освобождении деоккупированных территорий.

Также министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина сейчас находится в переговорном процессе с Берлином по поставкам ракет Taurus. Партнеры пока настаивают на своей риторике, несмотря на то, что у Киева уже есть дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP. Ни одна из них не применялась для ударов по РФ. Украина регулярно отчитывается об их использовании на поле боя партнерам, подчеркивал чиновник.

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