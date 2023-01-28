За всю историю применения Challenger 2 только один танк был уничтожен в бою.

Британские военные думают, как предотвратить попадание в руки российских оккупантов технологий в случае захвата подбитых Challenger 2 на войне в Украине, пишет The Sun.

Отмечается, что Challenger 2 защищены "лучшей в мире броней" Chobham, изготовленной из секретной смеси керамики, стали и амортизирующих составов.

За всю историю применения Challenger 2 только один танк был уничтожен в бою, и это был дружественный огонь в Ираке, поделился собеседник на правах анонимности в разговоре с журналистами.

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В Лондоне уверены, что россияне будут отчаянно пытаться повредить или захватить эти танки, чтобы использовать их, в том числе, в целях своей пропаганды.

Источники The Sun в армии настаивают, что не было ни одного случая попадания Chobham в руки врага.

По этому поводу между Украиной и Великобританией сейчас продолжаются разговоры. Британские власти должны убедиться, что Challenger 2 смогут вернуть в безопасное место для ремонта в случае подбития.

"Если танк уничтожен или выведен из строя, первым вариантом всегда является попытка самовосстановления. Вы буксируете его другим танком или используете специальную бронированную ремонтно-эвакуационную машину, которая выглядит как танк с краном. Но при прорыве обороны или при отступлении танк уничтожат", - рассказал собеседник издания.

Лондоном рассматриваются варианты, согласно одному из них Challenger 2 не будут применять там, где технику нельзя будет отремонтировать или оттуда эвакуировать. В крайнем случае Британия может привлечь частныхподрядчиков для ремонта танков.

Танки Британия планирует передать Украине к концу марта.

Ранее сообщалось, что США снимут с Abrams секретную броню, чтобы не дать врагу на войне в Украине ее захватить и украсть технологии.

Военная помощь от Запада – ключевое на сегодня

На днях Германия после многомесячных дебатов с союзниками одобрила поставку и реэкспорт Украине боевых танков Leopard. Таким образом, Польша и другие европейские государства смогут поставить украинским военным немецкую бронетехнику.

Вслед за Германией о передаче боевых танков - модернизированных Abrams - сообщил американский глава Джо Байден. Однако из-за сложной логистики и ограниченных запасов техники поставки задержатся, по разным подсчетам, до нескольких месяцев.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ надо до 500 танков для активного продвижения вперед.

Запад, в свою очередь, начал активное обсуждение передачи Украине боевой авиации. В Париже уже с осторожностью допустили, что среди вариантов, в частности, французские истребители.

27 января также стало известно о передаче Германией ракет к уже имеющемуся у ВСУ противовоздушному комплексу Iris-T.

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