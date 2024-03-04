Эксперты отметили, что потеря ДРЛО урезало функционал российской армии.

Российские оккупанты перестали использовать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У после уничтожение такого борта над Краснодарским краем 23 февраля. Таким образом, Москва потеряла часть функционала своей армии.

Аналитики Defence Express отметили, что всего в рабочем состоянии у России оставалось семь самолетов А-50. При этом пополнение боеспособных машин не означает, что Россия будет их использовать, потому что вряд ли захочет рисковать, снова отправляя А-50 в рабочую зону ВСУ.

Кроме того, скорее всего в РФ пока еще пытаются выяснить, чем на самом деле сбили А-50У на дальности более 170 км от "нуля". Эти данные необходимы, чтобы в Москве понимали, на сколько необходимо отступить от фронта для гарантированной безопасности.

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Скорее всего - на рубеж 260-280 км от фронта, при этом без уверенности в том, что ракету 5В28 не модернизировали для увеличения дальности, что уменьшает смысл использования А-50, потому что это ориентировочная дальность его работы.

Эксперты отметили, что враг на данный просто не рискует использовать А-50, поэтому он остался без определенного функционала. Так, одной из задач А-50, кроме обнаружения самолетов, является обнаружение крылатых ракет.

Также именно этот самолет вполне мог предупреждать российские борты тактической авиации, в частности Су-34 и Су-35 о пусках по ним зенитных ракет. Кроме того, не исключено, что А-50У может работать в режиме самолета радиоэлектронной разведки, фиксируя работу РЛС и раскрывая позиции ПВО.

Уничтожение А-50 - главные новости

Вечером 23 февраля стало известно, что над Азовским морем сбит российский самолет ДРЛО А-50. СМИ писали, что украинская сторона ликвидировала борт с помощью модернизированной ракеты к советскому зенитному ракетному комплексу С-200.

Позже глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сказал, что у захватчиков осталось только шесть самолетов А-50. Позже стало известно, что еще один такой борт может находиться на ремонте после поражения дроном в Беларуси.

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