Пока в Европе украинские экипажи обучаются на современные западные танки, танкисты на фронте вынуждены сражаться на советской технике.

Украинские солдаты на передовой теряют терпение в ожидании прибытия западных танков и вынуждены сражаться на старых советских Т-72. Об этом пишет The New York Times в статье "Дайте мне Абрамс!"

Издание отмечает, что украинцам нравится идея сразиться с россиянами на современных западных танках, но пока в их распоряжении только советская техника.

"Украинские командиры, которые изо всех сил пытаются обойтись старыми анахроничными танками советской эпохи, выразили разочарование медленными темпами поставок обещанных западных танков", – пишет издание.

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По словам командиров танковых подразделений, проблема советских танков в устаревшей начинке.

"Нам нужны западные приборы [ночного видения], чтобы мы могли выходить ночью, а также хорошая связь и хорошая оптика. Здесь все старое", – рассказал один из танкистов.

Журналисты пообщались с танкистами, которые участвуют в обороне Бахмута. Бойцы знают, что Запад уже пообещал Украине британские "Челленджеры", немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы", но пока им приходится удерживать позиции с помощью советских танков.

"Вы просыпаетесь и думаете: "О, черт, я снова проснулся на войне. Дайте мне "Абрамс" или вытащите меня отсюда!" – говорит один из танкистов.

В то же время авторы статьи отмечают, что боевой дух у танкистов на передовой достаточно высок, несмотря на то, что они до сих пор не получили современные танки.

"Мораль, психология в порядке. Они устали, но у них все еще есть чувство юмора", – говорит командир танкистов.

Поставки западных танков в Украину

О поставке немецких танков Leopard 2 в Украину было объявлено в конце января. После серии противоречивых заявлений, когда западыне страны то анонсировали поставки, то отзывали свои заявления, точное количество танков, которые получит Украина, установить трудно. По данным США, Украина получит 150 танков Leopard.

Великобритания, которая использует танки Challenger 2 собственного производства, также пообещали поставить их Украине. Изначально было обещано 14 машин, но недавно стало известно, что британцы передадут вдвое больше танков.

Со своей стороны США пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Однако американцы сразу заявили, что эта поставка произойдет в лучшем случае под конец года. Однако на днях стало известно, что американцы передадут свои танки немного раньше – к осени. Правда, это будут более старые версии, чем изначально планировалось.

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