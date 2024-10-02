Украинские F-16 не могут превзойти российские самолеты, - генерал США

Военный отметил, что истребители, которые получила Украина, уязвимы к российской ПВО и авиации.

Старые модели F-16, которые Украина получает от своих союзников, не могут конкурировать с самыми современными российскими самолетами. Как заявил в комментарии Business Insider генерал-майор США в отставке Гордон "Скип" Дэвис, который занимал должность заместителя помощника генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций, лучшие российские самолеты все еще имеют преимущество.

Дэвис сказал, что украинские F-16 уже меняют ситуацию, а с поставкой большего количества самолетов Украина сможет еще больше усилить свои позиции. До конца года ожидается получение около 20 F-16. Однако он отметил, что эти самолеты имеют определенные ограничения по дальности и уязвимости.

Современные российские самолеты, такие как Су-35С, Су-30СМ и МиГ-31, имеют более мощные радары и ракеты, в частности ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М, превосходящие украинские AIM-120 по дальности. Это создает угрозу для украинских F-16, особенно в сочетании с российскими системами ПВО.

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Украинские F-16, хотя и получили некоторые модернизированные системы, все еще более старые по сравнению с теми, что используются в других странах. Многие из них уже имеют десятки лет полетов, что делает их менее надежными. Хотя самолеты оборудованы современными средствами электронной борьбы, они все равно остаются уязвимыми к российской наземной обороне и авиации.

Учитывая характер войны, авиация не всегда может эффективно использоваться из-за активных систем ПВО обеих сторон, что ограничивает возможности для воздушных боев. Хотя Россия пока удерживает свои передовые самолеты от интенсивного использования, ситуация может измениться в любой момент.

Мощность украинских F-16 пока остается ограниченной из-за небольшого количества самолетов, узких мест в обучении и медленных поставок. Союзники Украины, включая Данию, Норвегию и Нидерланды, пообещали передать более 85 самолетов, однако этого недостаточно для достижения воздушного превосходства.

Несмотря на ограничения, F-16 помогут Украине защищаться от атак беспилотников и ракет, а также обеспечат первый шаг к укреплению ее воздушных сил в долгосрочной перспективе.

F-16 в Украине

В начале августа Украина сообщила о прибытии первых истребителей. Остальные "птички" должны доставить позже, сроки не озвучивают из соображений безопасности.

Известно, что новые F-16 уже работали в небе страны - авиация отражала массированный удар по Украине 26 августа. Впоследствии стало известно о потере одного истребителя.

Украинский Генштаб сообщил, что во время катастрофы с пилотом потеряли связь. Вскоре сообщили о гибели украинского авиатора Алексея Меся.

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