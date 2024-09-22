Однако даже это не гарантирует Украине победу.

Украина наладила собственное производство артиллерии калибра НАТО, чтобы уменьшить зависимость от западной помощи. Это не гарантирует Украине победу, но без этого было бы гарантировано поражение, пишет Forbes.

Издание отмечает, что артиллерия остается центральным элементом боевой тактики обеих сторон, несмотря на растущую роль беспилотников и радиоэлектронной борьбы. С начала войны Украина инвестировала в развитие собственных внутренних мощностей по производству 155-мм артиллерийских снарядов, поскольку запасы советского 152 калибра быстро исчерпывались.

В середине сентября советник президента Александр Камышин сообщил, что в Украине начато серийное производство 155-мм снарядов. Сейчас завод производит лишь ограниченное количество боеприпасов, но ожидается, что до конца года его мощность увеличится втрое. Ранее в этом году Украина также объявила, что имеет соглашение с немецкой компанией Rheinmetall по разработке мощностей для производства 155-мм боеприпасов. Ожидается, что после завершения строительства эти мощности будут производить достаточно снарядов, чтобы обеспечить текущие потребности Украины в боеприпасах калибра 155 мм.

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Боеприпасы бесполезны без самих пушек. Поэтому Украина прилагает усилия, чтобы уменьшить свою зависимость от западных гаубиц. С 2014 года Украина начала разработку собственной самоходной гаубицы 2С22 "Богдана" с дальностью стрельбы в 40 километров стандартными боеприпасами и 50 километров боеприпасами повышенной дальности.

"Богдана" прошла начальные испытания в 2021 году - накануне полномасштабного вторжения. В 2022 году она уже была применена в реальных боях, но тогда ее использование было ограниченным. Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина значительно увеличила производство САУ "Богдана" и стала европейским лидером в производстве гаубиц.

Хотя выход на масштабное производство артиллерии и снарядов к ней аж на третий год войны может показаться странной задержкой, на самом деле это не так просто, как кажется. Украина не имела собственной промышленной базы под производство артиллерийских снарядов. А производство артиллерийских стволов является еще более сложным процессом, который требует использования передовых материалов и сложного оборудования.

Несмотря на реальные трудности с запуском собственного производства артиллерийских снарядов и пушек, Украина продемонстрировала "впечатляющие" достижения в этой сфере, пишет Forbes.

"Хотя способность производить артиллерию внутри страны не может гарантировать победы Украине, недостаток артиллерии может оказаться решающим в проигрыше конфликта. Таким образом, усилия Украины увеличить внутреннее производство 155-мм гаубиц и боеприпасов являются жизненно важным компонентом ее военной стратегии", - резюмирует издание.

Оборонные программы Украины: последние новости

Как писал УНИАН, Министерство обороны разработало "достаточно мощную" ракетную программу. По словам министра Рустема Умерова, страны-партнеры уже дали устное согласие ее финансировать. Письменные подтверждения поступят в ближайшее время.

Также мы рассказывали, что Украина способна производить более чем несколько миллионов дронов в год. По словам Умерова, Украина не позволит россиянам нас обойти в этом направлении.

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