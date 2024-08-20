Всего законтрактовано более 350 тыс. дронов, в том числе дорогостоящие разведывательные и ударные дроны самолетного типа.

С начала года "Агентство оборонных закупок" Минобороны закупило дронов на 30 млрд грн. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Всего законтрактовано более 350 тыс. дронов. Это как наиболее востребованные военными FPV и "мавики", так и дорогостоящие разведывательные и ударные дроны самолетного типа, которые могут работать глубоко в тылу врага", - говорится в сообщении.

95% закупленных министерством дронов - украинского производства. По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, это свидетельствует о значительных достижениях в развитии национальных оборонных технологий и подтверждает высокое качество продукции.

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"Ни у кого нет сомнений, что украинские производители делают высококонкурентные БпЛА, ведь они находятся на постоянной связи с военными и учитывают их пожелания и изменения условий поля боя. Агентство оборонных закупок законтрактовало уже более 1,6 млн боеприпасов к БПЛА у отечественных производителей", - добавила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

Дроны в войне против оккупантов

Силы обороны Украины провели уже немало результативных операций как на временно оккупированных Россией территориях Украины, так и на территории РФ по поражению дронами военных объектов противника. В результате этого, в частности, акватория Черного моря освобождена от кораблей ЧФ РФ, уничтожен и поврежден ряд нефте-перерабатывающих предприятий в РФ. Дроны активно уничтожают силы врага вдоль линии фронта.

Сегодня правительство приняло решение выделить 24 млрд грн на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны. Напомним, по инициативе президента Владимира Зеленского в структуре ВСУ создан отдельный род войск - Силы беспилотных систем и теперь Украина - первое государство в мире, которое завершает их комплектование.

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