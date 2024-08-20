Украина является первым государством в мире, которое завершает комплектование Сил беспилотных систем, отметил глава Кабмина.

Кабинет министров сегодня, 20 августа, выделил 24 млрд грн на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. "Сегодня выделяем 24 млрд грн на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны. Украина в войне с Россией делает ставку на инновации, асимметричные ответы и подходы. В этом залог нашей устойчивости и будущей победы", - сказал Шмыгаль.

По его словам, в производстве и применении беспилотников Украина сделала настоящий прорыв. Государство уже законтрактовало 1 млн дронов, а 500 украинских компаний производят БПЛА.

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Премьер-министр также отметил, что по инициативе президента Владимира Зеленского в структуре ВСУ был создан отдельный род войск - Силы беспилотных систем. Он подчеркнул, что Украина - первое государство в мире, которое завершает их комплектование.

В центре внимания Силы беспилотных систем ВСУ - что сообщалось

В июне 2024 года герой Украины, полковник Вадим Сухаревский был назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ. До этого Сухаревский был одним из заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он отвечал за беспилотные системы и развитие применения дронов.

Позже полковник Вадим Сухаревский сказал журналистам, что система Сил беспилотных систем ВСУ строится для привлечения проверенных людей. Для него очень принципиальным вопросом является качество подготовки, а не количество людей.

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