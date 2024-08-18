В РФ утверждают, что это "новое развитие в направлении авиационной робототехники".

Российская госкорпорация "Ростех" разрабатывает тяжелые ударные беспилотники С-70 "Охотник". Первый заместитель директора компания Владимир Артяков утверждает, что проект идет по плану и они планируют поставить это вооружение в пределах сроков, которые были определены Минобороны РФ.

Как пишет Defence Express, по словам Артякова, были уже якобы проведены все необходимые тестовые испытания. Описывая проект чиновник сказал, что это "новое развитие в направлении авиационной робототехники" и вооружение, которое не имеет аналогов в мире.

Однако на самом деле, этот проект разрабатывается уже много лет. Впервые о нем заявили на авиасалоне "МАКС", где его и представили в начале 2009 года. Тогда в РФ анонсировали планы вооружить свое войско такими БПЛ.

Видео дня

"Разработка беспилотника ведется с 2012 года, его ведет компания "Сухой". Через семь лет, в 2019, стало известно о первом полете ударного беспилотника "Охотник", который длился около 20 минут. Кроме того, в том же году стало известно, что в качестве "летающей лаборатории" для отработки технологий "Охотника" в РФ использовали один из опытных образцов истребителя Су-57", - отмечают аналитики.

В 2021 году стало известно о заказе еще трех опытных образцов С-70. Они должны были бы пройти испытания в 2022-2023 годах. Тогда же показали на видео первый опытный дрон, который получил информационно-управляющую систему для возможности выполнения задачи без связи с оператором или истребителем.

Однако в апреле 2023 года россияне в третий раз перенесли старт серийного производства этого ударного дрона. Более того, по озвученным планам, это произойдет только в 2025 году. Это не помешало РФ выдать копию RQ-170 за свой дрон, которому "нет аналогов".

Российские разработки оружия

Госсекретарь Соединенных штатов Энтони Блинкен во время Всемирного экономического форума в апреле заявил, что РФ научилась производить новое оружие и боеприпасы настолько быстро, насколько не делала этого никогда в истории.

Недавно стало известно, что россияне украли украинскую разработку, скопировав дистанционно управляемую пулеметную турель "Сабля".

Недавно на фронте заметили новейшую российскую колесную САУ 2С43 "Мальва". Это первый известный случай ее использования на поле боя.

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