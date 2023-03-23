Европейские страны начинают осознавать угрозы от России и решили возрождать свой оборонный комплекс.

Европейский союз планирует расширить производственные мощности своего оборонного сектора и потратит от 300 до 500 миллионов евро на поддержку производителей боеприпасов. Об этом заявил еврокомиссар Тьерри Бретон в интервью Bloomberg.

Данное решение направлено на устранение "узких мест" военно-промышленного комплекса Европы. Таким узким местом Бретон назвал в частности производство пороха.

"У нас есть это на нашем радаре, мы уже начали работать над этим", — сказал Бретон, добавив, что некоторые страны уже являются кандидатами на создание новых мощностей.

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Отмечается, что в настоящее время порох поставляют всего несколько стран. ЕС стремится увеличить производство как на существующих предприятиях, так и на новых.

Бретон выразил уверенность, что ЕС сможет выполнить ранее взятое на себя обязательство поставить Украине 1 миллион снарядов в течение следующих 12 месяцев.

"Это сложная задача, но, используя существующие запасы, которые есть у государств-членов, которые можно было бы высвободить немедленно, и с увеличением производственных мощностей, да, я уверен, что мы сможем достичь этой амбициозной цели для Украины", — заявил он.

В то же время оборонные компании в Европе предупреждают, что им нужно больше контрактов, чтобы крупные инвестиции в расширение производства имели смысл.

По словам главы Polish Armaments Group Себастьяна Хвалека, ускорение производства может занять месяцы, если не годы, поскольку оно должно быть реализовано на всех уровнях цепочки поставок, а оружейным фирмам в соответствии с международным правом запрещено производить свою продукцию без конкретного контракта.

Проблемы европейского ВПК

После окончания Холодной войны европейские страны начали постепенно сокращать свои военные расходы в отсутствие явного внешнего противника. И хотя Кремль утверждает, что НАТО планирует захват и расчленение России со дня на день, на самом деле европейские армии заметно деградировали за 30 лет.

Кроме ослабления собственно вооруженных сил европейских стран заметно снизился и военно-промышленный потенциал региона. Хотя европейские страны могут производить современную технику в небольших количествах, производственные мощности явно не готовы к интенсивности полномасштабной войны. К примеру, Европа уже сейчас столкнулась с дефицитом боеприпасов.

На этом фоне восточноевропейские страны призывают западных партнеров быстрее реагировать на российскую угрозу и повышать расходы на армию. А Польша и вовсе решила резко увеличить свой военный потенциал, не дожидаясь, когда Западная Европа, наконец, расшевелится.

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