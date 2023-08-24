В частности, надо обучить пилотов и технический персонал, подготовить украинскую инфраструктуру, запасные части и вооружение для этих самолетов.

Украина получит многоцелевые истребители F-16 как можно скорее, но после соблюдения ряда условий. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала на брифинге для журналистов в Киеве.

"На данный момент, мы согласились как можно скорее передать F-16 вашей стране, когда будут соблюдены условия. Речь идет о том, когда будет обученным и готовым персонал - пилоты и технические специалисты; когда в Украине будет надлежащая инфраструктура; и когда мы подготовим все необходимые меры, поскольку дело касается не только самолетов, но и технического обслуживания, вооружения и т.д.", - сказала Оллонгрен.

В частности, как подчеркнула министр, надо уметь не только летать, но и иметь способность воевать при использовании самолетов F-16.

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Она уточнила, что украинская инфраструктура должна быть полностью подготовлена для истребителей F-16. Также кроме самолетов понадобятся запасные части для ремонта, а также вооружение для этих истребителей.

Оллонгрен подчеркнула, что оружие для F-16 производится в США. Также министр убеждена, что истребители F-16 станут вкладом для укрепления Воздушных сил Украины.

"Нам понадобится определенное количество F-16 с целью использования для обучения. И не только сейчас, но и в будущем, потому что мы продолжим обучение. Поэтому, мы вместе с нашими партнерами должны решить как много F-16 понадобится для обучения. И благодаря этому мы определим, как много F-16 мы на самом деле сможем передать Украине для применения Вооруженными силами", - подчеркнула Оллонгрен.

При этом, она подтвердила, что обучение украинского персонала уже начались, и это важно. По ее словам, начало подготовки поможет понять, как быстро эти учения будут проходить.

"Поскольку по нашим оценкам, на это уйдет 6-8 месяцев. Но мы выясним на практике. Важно также различать пилотов и другой персонал - технический и обслуживающий персонал, потому что между ними есть разница", - отметила министр обороны.

"Я должна сказать, что даже 6-8 месяцев - это чрезвычайно быстрый срок. Намного быстрее срока, когда пилоты из Нидерландов и других стран учились летать и воевать на F-16", - подчеркнула она.

Кроме того, Оллонгрен отметила, что имея временные рамки надо быть готовыми для гибкости, если для обучения понадобится больше времени.

В то же время, по ее словам, Украине нужно развивать способности, которые можно использовать для укрепления украинских позиций в войне.

Истребители F-16 для Украины -детали

20 августа президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина получит 42 американских истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров.

В то же время, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна планирует предоставить Украине 19 истребителей F-16 и вместе с Нидерландами стать первыми странами, которые это сделают.

Учения украинских пилотов на американских истребителях F-16 уже начались.

Американские военные готовы в случае необходимости обучать украинских пилотов на истребителях F-16 на территории США.

Министр обороны Алексей Резников во время визита в Одессу подчеркнул, что еще несколько стран готовы присоединиться к "самолетной коалиции". При этом он отметил, что не стал бы сосредотачиваться на конкретном количестве самолетов, которое уже объявлено официально, потому что впоследствии их будет больше.

По его словам, самолет – просто платформа, которая несет на себе определенное вооружение. Поэтому в этой коалиции страны будут брать на себя обязательство его предоставлять.

21 августа спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Украина нуждается 128 многоцелевых истребителей западного производства для получения преимущества в воздушном пространстве во время войны с Россией.