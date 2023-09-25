Министр обороны Рустем Умеров сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что танки Abrams американского производства уже доставлены в Украину.
Об этом глава государства сообщил в Telegram. "Хорошие новости от министра Умерова. Abrams уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", - заявил он.
Также, по словам Зеленского, он заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко по ликвидации последствий обстрелов Одессы и других населенных пунктов.
"Подготовка к зиме. Премьер-министр Шмыгаль рассказал о защите критической инфраструктуры, подготовке укрытий и "пунктов несокрушимости". Готовим решения, чтобы их поиск был максимально простым и быстрым", - добавил президент.
Танки Abrams для Украины
19 сентября глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания "Рамштайна" заявил, что танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине. Он также отметил, что вклад США в военную помощь Украине "был мощным и остается таковым".
The New York Times со ссылкой на анонимных чиновников американского Министерства обороны сообщило, что первые танки Abrams американского производства уже доставлены в Украину.
Чиновники не назвали количество машин, уже прибывших в Украину, но заверили, что еще больше танков Abrams будет отправлено в ближайшие месяцы. В целом США обещали передать для нужд ВСУ 31 такой танк.