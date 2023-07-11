Сроки как передачи F-16, так и вступления Швеции в НАТО остаются неопределенными.

США будут двигаться вперед с передачей истребителей F-16 Турции после консультаций с Конгрессом.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, на следующий день после того, как Анкара дала зеленый свет Швеции на вступление в НАТО, пишет Reuters.

Турция, которая была главным камнем преткновения на пути Швеции к альянсу, в октябре 2021 года запросила закупку истребителей F-16 корпорации Lockheed Martinна сумму 20 миллиардов долларов и почти 80 комплектов для модернизации существующих боевых самолетов.

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Выступая перед саммитом лидеров НАТО, который начался во вторник в столице Литвы Вильнюсе, Салливан сказал, что президент США Джо Байден "дал ясно понять, что он поддерживает передачу".

"Он не делал никаких предостережений по этому поводу… Он намерен продолжить этот трансфер", - сказал Салливан журналистам, не уточнив сроки.

Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес, демократ, который заблокировал передачу истребителей, заявил, что ведет переговоры с администрацией Байдена по поводу своей позиции, и что он может принять решение "на следующей неделе", предполагая, что он может отменить блокировку.

И турецкие официальные лица, и администрация Байдена отвергли любые предположения о том, что одобрение Анкарой вступления Швеции в НАТО было связано с продажей F-16 по итогам нескольких месяцев переговоров, направленных на преодоление турецкой сопротивления.

Однако некоторые дипломаты и аналитики считают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использовал членство Швеции, чтобы оказать давление на Вашингтон по поводу военных самолетов, и что Байден пошел на сделку.

Бывший посол Франции в США Жерар Аро написал в "Твиттере" в ответ на заявление Салливана, что "шведский шантаж оправдал себя".

Сроки как передачи F-16, так и вступления Швеции в НАТО остаются неопределенными.

Парламент Турции соберется лишь после лета, а Венгрии еще предстоит ратифицировать договор о присоединении, хотя министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что это "только технический вопрос".

Оружие США для Турции - проблемы из-за РФ

Как сообщал УНИАН, ранее между США и Турцией возникли противоречия по поставкам истребителей F-35. Вашингтон в декабре 2020 года ввел эмбарго на поставку Турции боевых самолетов F-35 Lightning II. А в 2021 году Вашингтон ввел санкции против Анкары.

Виной всему - российские ЗРК С-400, которые Турция решила закупить в в 2017 году, и подписала с Россией соглашение на сумму 2,5 миллиарда долларов. Это сделало Турцию первой страной НАТО, купившей С-400 у России. Вашингтон предупреждал Анкару, что эта покупка представляет большую угрозу для НАТО.

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