Сейчас ведутся переговоры с партнерами по расширению производства.

Украина наладила собственное производство артиллерийских систем 155 калибра. Об этом на международном форуме оборонных индустрий сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, Украина начала производство не только снарядов "натовского" калибра 155 мм, но и самих пушек.

"Мы заинтересованы в локализации производства техники и передовых оборонных систем, которые сегодня дают результат на фронте", - сказал президент.

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Зеленский рассказал, что Украина также ведет переговоры с партнерами по совместному производству оружия.

Производство украинского оружия

Как писал УНИАН, в проекте государственного бюджета на следующий год увеличены расходы на подготовку производства оружия - сразу в семь раз. Как заявил глава правительства Денис Шмыгаль, на эту статью расходов потратят 55,8 млрд грн. По его словам, краткосрочной и в то же время стратегической целью Украины является усиление сотрудничества между украинскими и иностранными производителями оружия, а также привлечение иностранных компаний к производству оружия в Украине.

Как отмечает глава МИД Дмитрий Кулеба, украинское оружие, произведенное совместно с международными партнерами, будет самым конкурентоспособным в мире после окончания полномасштабной войны. Также он выразил уверенность, что после победы украинская оборонная промышленность будет полностью интегрирована в НАТО, как и сама Украина.

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