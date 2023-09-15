Сейчас США производят 28 тысяч снарядов в месяц.

США собираются увеличить ежемесячное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тысяч штук.

"Мы собираемся выйти на уровень 100 000 в месяц в 2025 году. Еще 6-8 месяцев назад мы производили 14 тысяч снарядов в месяц, сегодня - 28 тысяч", - заявил главный закупщик вооружений Пентагона Билл Лаплант, которого цитирует Reuters.

Отмечается, что спрос на 155-мм артиллерийские снаряды резко вырос после начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года. Запасы союзников, предназначенные для их собственной обороны, закончились, в связи с активным снабжением боеприпасов Киеву. Вооруженные силы Украины, которые отражают российскую агрессию, выпускают тысячи снарядов в день.

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Война в Украине - новости о помощи

Как сообщал УНИАН, в начале июля США объявили о пакете военной помощи для Украины, в который впервые вошли кассетные боеприпасы. Недавно США выделили новый пакет военной помощи Украине на $600 миллионов.

Кроме того, Украина получит от США грант на $1,25 миллиарда для выплат гражданам.

Ожидается что Вашингтон этой осенью отправит Украине ракеты большой дальности ATACMS.

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