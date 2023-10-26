По итогам встречи военного командования Украины и военного командования союзников темпы поставок вооружений в Украину не уменьшатся.

Украина уже в январе получит новые ракеты - c дальностью поражения 300 км, сообщила журналистка "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе со ссылкой на высокопоставленный источник в Генштабе ВСУ.

"По результатам встречи военного командования Украины с военным командованием союзников темпы поставки оружия в Украину не снизятся", - отметила она.

Передача ракет большой дальности Украине

17 октября оккупанты заявили, что украинская армия ударила дальнобойными ракетами по военным аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске. Пропагандисты сообщили о серьезных потерях оккупационных войск.

Видео дня

В Силах спецопераций ВСУ позже заявили, что была проведена операция DRAGONFLY. Они отчитались об уничтожении девяти вертолетов, специальной техники, пусковой установки противовоздушной обороны и склада боеприпасов.

В этот же день главнокомандующий Вооруженными силами, генерал Валерий Залужный показал первые пуски в Украине американских ракет ATACMS большой дальности.

Украина обязалась перед Германией и США не бить по территории России дальнобойными ракетами Taurus и ATACMS, которые Украина хочет получить на вооружение с целью поражения вражеских целей на оккупированной украинской территории.

Вас также могут заинтересовать новости: