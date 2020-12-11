Платформа по изучению опыта противодействия гибридной войне укрепляет устойчивость Украины против гибридных форм ведения войны.

Страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) и Украины в 2021 году проведут командно-штабные учения в рамках платформы по изучению опыта противодействия гибридной войне.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор Центра информации и документации НАТО Винета Клейне во время онлайн-конференции на тему: «Украина-НАТО. Итоги года: перспективы и ожидания».

В частности, она отметила, что Альянс укрепляет устойчивость Украины в ответ на дезинформационные кампании.

"Созданная платформа противодействия гибридной войне укрепляет устойчивость Украины против гибридных форм ведения войны. Платформа способствует совместным проектам между странами-членами НАТО и Украиной в таких вопросах, как урегулирование кризисов, стратегические коммуникации и повышение устойчивости Украины", - подчеркнула Клейне.

"В следующем году мы планируем провести значительные многонациональные командно-штабные учения "Слаженная способность", - добавила она.

Военные учения Украины

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Автор: Виталий Саенко