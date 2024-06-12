Старые западные ракеты ATACMS легко выводят из строя системы С-400 - лучшее, что есть у России.

Последний заявленный удар Украины по Крыму является еще одним примером того, как старые ракеты, поставляемые Западом, способны вывести из строя даже самые современные российские системы ПВО.

Как напоминает Business Insider, ВСУ в ночь с воскресенья на понедельник поразили российские ЗРК С-400 и С-300 в оккупированном Крыму. Один из влиятельных российских военкоров заявил, что Украина атаковала Крым с помощью не менее 12 ракет ATACMS.

При этом Украина заявила, что ни одна из ее ракет не была перехвачена "высокоэффективной" противовоздушной обороной противника.

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С-400 - лучшее, что есть у России

Как напоминает BI, российская С-400 - самая современная система ПВО России. Она впервые вступила в строй в 2007 году, более чем через два десятилетия после ATACMS, которые состоят на вооружении с 1986 года.

С-400 была разработана как конкурент американской системе Patriot, и глава "Рособоронэкспорта" назвал ее "лучшей системой ПВО дальнего радиуса действия в мире".

Опрошенные эксперты сказали BI, что система, безусловно, очень мощная и Украина ее опасается. Но, по их словам, война продемонстрировала ее уязвимость, и они отметили, что Украина использует "искусную и творческую тактику, чтобы заполучить это оружие".

Фредрик Мертенс, аналитик Гаагского центра стратегических исследований, сказал BI, что "мы четко знаем, что украинские ракеты проникают через границу и с такой скоростью, что они действительно представляют проблему для русских".

Между тем, Джордж Баррос, аналитик по России из Института изучения войны, отметил, что проблема для России может стать еще хуже. По его словам, разрешение Украине использовать предоставленное Западом оружие для нанесения ударов по военным объектам в России поставят под угрозу ее С-400 и другие системы ПВО - те, которые раньше находились вне зоны поражения Украины.

Также военный аналитик Филип Карбер отмечал, что Украина теперь в состоянии использовать ATACMS, чтобы сделать Крым "бесполезным в военном отношении".

Украина уничтожает российскую ПВО в Крыму

В ночь на 12 июня ВСУ нанесли групповой ракетный удар по вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. По результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. Относительно третьего радара информация уточняется.

Недавно ВСУ ударили по ЗРК С-300/400 в Белгородской области. Удар нанесен с применением РСЗО HIMARS 1-2 июня.

В ночь на 10 июня в оккупированном Россией Крыму сообщали о взрывах. Впоследствии в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя, а также двум вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.

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