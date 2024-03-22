Игорь Романенко объяснил особенность ракет "Кинжал" и "Циркон".

Жители Киева 21 марта во время ракетной атаки россиян слышали странный звук. Военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснил, что это могло.

"По звуку трудно сказать, что это за ракета. Также звук отличается от крылатой ракеты, потому что она более медленная и имеет характерный звук с шипением. Думаю, что это может быть баллистическая ракета, то есть гиперзвуковая, когда ее скорость от 5 махов и более", - рассказал Романенко в комментарии ТСН.

При этом он отметил, что тот же "Кинжал" является квази-гиперзвуковой.

Видео дня

"Сам по себе "Кинжал" – это тот же "Искандер", но модифицированный таким образом, что он присоединяется к самолету МиГ-31К. Это делается для того, чтобы к скорости ракеты добавлялась уже в воздухе скорость самолета, потому что сама по себе эта ракета имеет меньшую скорость, чем 5 махов, а при запуске с самолета скорость "Кинжала" превышает 5 махов. Именно поэтому эту ракету гораздо труднее уничтожить, чем крылатую", – объяснил Романенко.

По его словам, большую скорость имеет "Циркон", и Москва уже била по Киеву этими ракетами.

"Такие ракеты даже без самолета могут развивать скорость более 5 махов. Говорят, что ее скорость – 8 махов, но окончательно это неизвестно. Такие ракеты можно сбивать только противоракетными комплексами Patriot или SAMP-T. Но, к сожалению, их у нас очень мало. Думаю, что киевляне слышали звук именно такой скоростной ракеты, а был ли это именно "Циркон" или северокорейская ракета, должны определить специалисты", – подытожил эксперт.

Атака РФ на Киев 21 марта - главные новости

Россияне атаковали Украину 31 ракетой. Основным направлением был Киев, все ракеты сбили. Стоимость выпущенных Россией ракет составляет 390 миллионов долларов.

Позже стало известно, что во время ракетной атаки серьезно поврежден склад крупнейшего украинского маркетплейса Rozetka. На смене в этот момент было 99 человек: никто из них не пострадал.

Ветеран войны, майор запаса Алексей Гетьман считает, что Россия готовит второй ракетный удар по Киеву, баллистика, летевшая сегодня на украинскую столицу – скорее вражеская "разведка боем".

Вас также могут заинтересовать новости: