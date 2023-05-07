Турция отказалась передавать Украине купленные у РФ ЗРК С-400 / фото ua.depositphotos.com

США предлагали Турции отправить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в Украину. Однако, Анкара отклонила это предложение.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет SavunmaSanayiST.com. Он добавил, что США также просили Турцию предоставить им контроль над комплексами.

"Дайте нам контроль над С-400, и мы его проверим. Они внесли предложения, которые непосредственно касаются нашего суверенитета, например, отказаться от контроля. Где наша независимость, наш суверенитет?", - сказал Чавушоглу.

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Санкции США против Турции из-за С-400

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2017 года Турция подписала с Россией соглашение суммой 2,5 миллиарда долларов о закупке двух эскадрилий (4 батареи) ЗРК С-400. Первые поставки С-400 стоимостью $1,3 миллиарда были осуществлены в Турции к июлю 2019 года.

Таким образом, Турция стала первой страной НАТО, купившей С-400 у России. Вашингтон предупреждал Анкару, что закупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 представляет большую угрозу для НАТО. В частности, в США были обеспокоены, что приобретение этих систем может предоставить россиянам информацию об уязвимых местах новейшего американского истребителя F-35.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что Анкара не собирается отказываться от контракта относительно российских С-400 и не видит никаких проблем в этом вопросе.

Из-за покупки С-400 у России США в декабре 2020 года ввели эмбарго на поставку Турции боевых самолетов F-35 Lightning II. А в 2021 году Вашингтон ввел санкции против Анкары.

Но в марте 2023 года в Турции заявили, что им больше могут не понадобиться российские ЗРК С-400, поскольку Анкара работает над созданием собственной системы противоракетной обороны Siper.

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