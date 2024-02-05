По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, подготовка украинских пилотов на самолетах F-16 идет по плану.

Украинские пилоты продолжают осваивать самолеты F-16 в воздухе, сообщил в эфире телемарафона спикер воздушных сил Юрий Игнат.

"Нужно понимать, что они столкнутся в Украине с теми вызовами, с которыми даже их инструкторы не очень сталкивались в своей профессиональной боевой деятельности. Это перехват таких целей как шахеды, крылатые ракеты. Этому можно учиться там, с западными инструкторами. И тот опыт, который они получат там, они на практике уже будут применять в Украине. Обучение проходит по плану, в соответствии с теми графиками, которые были согласованы с нашими западными партнерами", – заявил Игнат.

У спикера спросили, имеют ли украинские пилоты языковые проблемы во время работы с инструкторами, на что Игнат ответил: "Пилоты поехали на обучение со знанием языка – это был один из критериев для пилотов. Это была профессионализм, боевая подготовка, боевой опыт, обучаемость и знание английского языка для того, чтобы быстро осваивать материал. Пилоты чувствуют себя хорошо, пилоты учатся, осваивают самолеты уже в воздухе".

Видео дня

У представителя воздушных сил также спросили, есть ли в составе украинской делегации пилотов женщины: "Только в тик-ток есть фейковые видео, что вот украинские пилотессы... нет среди обучающихся (ред, – женщин). Но мы не ставим на этом точку, ведь у нас есть Харьковский университет Воздушных сил, где учатся и женщины, наши юные защитницы".

F-16 для Украины: последние новости

В начале января представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что украинские летчики завершат обучение на истребителях F-16 в этом году.

На днях офицер ВСУ, волонтер Мирослав Гай заявил, что F-16 и дальнобойные ракеты не идеальное оружие, а только платформа. Он также заверил, что F-16 не является панацеей успеха, ведь не известно, в какой комплектации их предоставят Украине.

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