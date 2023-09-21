Он сказал, что его страна не отказывается передавать Украине эти ракеты, однако на окончательное утверждение решения потребуется время.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна не отказывается передавать Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus.

В интервью Le Monde, опубликованном на сайте Минобороны Германии, он однако. заявил, что его страна не готова передать эти ракеты сейчас.

"Нет, мы не отказываемся от крылатых ракет. Мы изучаем запрос и его последствия. Например, необходимо принять во внимание юридические или технические аспекты. Я осознаю, что это требует времени", - заявил Писториус.

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Он добавил, что понимает, какую пользу ракеты Taurus могут принести Украине, однако по его словам, необходимо "тщательно рассматривать все вопросы".

Он напомнил, что Германия является вторым по величине сторонником Украины, крупнейшим в Европе и поставляет множество важных систем вооружения, особенно для противовоздушной обороны, а также большое количество боеприпасов.

Также он отметил, что обязательство Украины не использовать эти крылатые ракеты за пределами своей территории очень важно для принятия решения," но это не единственный проверочный фактор".

Крылатые ракеты Taurus для Украины

Вопрос о предоставлении Украине немецких крылатых ракет Taurus стоит на повестке дня уже не один месяц. 11 сентября министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что его страна может не согласиться передать эти ракеты Украине, даже если США передадут ATACMS.

На заседании в формате "Рамштайн", которое состоялось во вторник, 19 сентября, не обсуждали передачу Украине крылатых ракет Taurus, главным вопросом была противовоздушная оборона.

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