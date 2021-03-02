В частности, на Т-72 установлен более мощный двигатель в 840 лошадиных сил, усовершенствована ходовая часть гусеницами от танка Т-80, улучшены приборы ночного видения современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения.

Государственное предприятие " Киевский бронетанковый завод "(ГП" КБТЗ") передало украинским военным пять отремонтированных танков Т-72.

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", капитальный ремонт первой партии танков выполнен в рамках государственного оборонного заказа - это доработки, призванные улучшить боевые и технические характеристики машин.

Отмечается, что на Т-72 установлен более мощный двигатель в 840 лошадиных сил, усовершенствовали ходовую часть гусеницами от танка Т-80, улучшена приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения. Кроме того, танки оснащены комплексом динамической защиты и обновленной системой противопожарного оборудования.

"Одной из главных особенностей Т-72 является возможность ведения огня высокоточными управляемыми ракетами "Комбат" производства КБ "Луч" с прицельной дальностью 4 км. При этом "Комбат" пробивает броню толщиной в 750 мм и полностью игнорирует динамическую защиту противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, танки оснащены комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы. Это позволяет поддерживать связь с пехотными подразделениями для усиления взаимодействия на поле боя.

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Автор: Тамара Отовская