Приведенную ниже цифру не стоит определять как окончательную, но она является маркером

Благодаря контракту, заключенному Минобороны Испании с филиалом немецкого оборонного концерна Rheinmetall на поставку артиллерийских мин, стало известно, сколько в среднем стоит 120-мм боеприпас к миномету, что является важным в контексте стоимости поставок боеприпасов для Украины.

Как пишет Defence Express, в рамках контракта на 22,8 миллиона евро испанская армия хочет получить от Rheinmetall Expal Munitions 34,5 тысяч минометных выстрелов калибра 120-мм, из которых 26,5 тысяч "классических" выстрелов, 4 тысячи дымовых и 4 тысячи осветительных артиллерийских мин. Все заказанные выстрелы должны быть поставлены не позднее 30 ноября 2024 года.

Также указывается средняя стоимость этих снарядов: обычный будет стоить 470 евро за единицу, дымовая артиллерийская мина будет стоить 535 евро за единицу, а осветительная - 1060 евро за единицу.

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"От Defense Express отметим, что приведенный выше ценник в 470 евро не стоит расценивать как абсолютный, особенно если речь может идти о подсчетах по стоимости поставок аналогичных боеприпасов для Украины. Но с другой стороны, приведенные выше цифры вполне могут служить как один из маркеров ситуации на мировом рынке вооружений", - отмечают эксперты.

Боеприпасы для ВСУ

Ранее Компания Czechoslovak Group, которая занимается поставками боеприпасов в Украину в рамках чешской инициативы, вынужденно раскрыла одну из стран-поставщиков и цену одного снаряда калибра 155-мм.

Так, Компания отметила, что между чешскими чиновниками и журналистами циркулируют документы с ценовым предложением одного из турецких производителей на 155-мм артиллерийских осколочно-фугасных снарядов - 2700 долларов за единицу.

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