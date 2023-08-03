Израиль разрабатывал эту систему совместно с США, поэтому было необходимо согласие Штатов на ее продажу.

Соединенные Штаты впервые дали разрешение на продажу разработанной совместно с Израилем системы противовоздушной обороны "Праща Давида". Первым иностранным государством, которое приобретет это вооружение, станет Финляндия.

Об этом сообщает The Times of Israel. Отмечается, что желание приобрести систему "Праща Давида" Финляндия выразила еще в апреле – сразу после того, как присоединилась к НАТО.

Известно, что сумма сделки составляет примерно 316 млн евро. Подписание контракта должно состояться в ближайшие дни.

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"Праща Давида", произведенная Rafael Advanced Defence Systems, способна перехватывать ракеты на расстоянии 40-300 километров (25-185 миль). "Праща Давида", также известная как "Волшебная палочка", работает в Израиле с 2017 года и является частью среднего уровня израильской многоуровневой противоракетной обороны", – пишет издание.

Продажа оружия: другие новости

Соединенные Штаты намерены продать Аргентине 24 датских истребителя F-16. Отмечается, что Вашингтон не хочет, чтобы Буэнос-Айрес покупал самолеты у Индии или Китая.

В то же время Россия начала использовать на войне против Украины боеприпасы производства Мьянмы. Хотя о поставках оружия этой страной не сообщалось, эти боеприпасы идентифицировали по характерным для Мьянмы признакам: хвостовым отметинам, взрывателям и метательным зарядам.

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