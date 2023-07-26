Россия теперь использует артиллерийские мины производства Мьянмы.

Россия в условиях международной изоляции и дефицита оружия вследствие продолжающейся войны в Украине обращается за военной поддержкой к таким же странам-изгоям.

В частности, как отмечает ресурс Ukraine Weapons Tracker, российские военные теперь используют боеприпасы производства Мьянмы - недавно на вооружении России появились бирманские 120-мм артиллерийские мины. При этом ранее о поставках боеприпасов из Мьянмы в Россию не сообщалось.

Отмечается, что мины были идентифицированы по характерным признакам оружия из Мьянмы - характерным хвостовым отметинам, взрывателям и метательным зарядам.

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При этом исследователи отмечают, что большая часть маркировки была намеренно удалена/закрашена с целью максимально усложнить идентификацию.

Стоит отметить, что после военного переворота в 2021 году в Мьянме правит хунта, оказавшаяся в международной изоляции. Однако Россию это не останавливает от военного сотрудничества.

Россия просит военной поддержки - кто откликнулся

Россия после вторжения в Украину оказалась в международной изоляции и помогают ей только те страны, которые также являются изгоями.

В частности, Россия укрепляет военные связи с Ираном, который поставляет ей беспилотники для атак на Украину, а также помогает строить завод по производству дронов.

Также делегация Минобороны России отправилась в Северную Корею, где намерена просить военной поддержки.

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