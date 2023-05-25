Баллистическая ракета класса "земля-земля" 4-го поколения имеет потенциальную дальность полета 2000 км и способна нести боеголовку массой 1500 кг.

Иран заявил об успешном испытании баллистической ракеты с потенциальной дальностью 2000 км.

Как сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Ирана, это произошло через два дня после того, как командующий израильскими вооруженными силами поднял вопрос "действий" против Тегерана из-за его ядерной программы.

Отмечается, что новая баллистическая ракета класса "земля-земля" 4-го поколения "Хорремшехр" под названием "Хайбар" с дальностью полета 2000 км и способна нести боеголовку массой 1500 кг, запущена в неизвестном месте в Иране.

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Иран заявил, что это оружие способно достичь баз Израиля и США в регионе.

"Наше послание врагам Ирана состоит в том, что мы будем защищать страну и ее достижения. Наше послание нашим друзьям состоит в том, что мы хотим помочь региональной стабильности", — заявил министр обороны Ирана Мохаммадреза Аштиани.

Reuters напоминает, что во вторник высокопоставленный израильский генерал обсудил возможные военные действия против Ирана, поскольку усилия шести мировых держав по возрождению ядерной сделки Тегерана 2015 года зашли в тупик на фоне растущих опасений Запада по поводу ускорения ядерных достижений Тегерана.

Ядерная сделка Ирана

Напомним, что в 2015 году шесть стран - США, Россия, Франция, Германия, Великобритания и Китай подписали с Ираном Совместный план действий в обмен на отмену экономических санкций против Ирана. Однако в 2018 году США вышли из соглашения и возобновили санкции против Тегерана, после чего тот объявил, что начинает процесс обогащения урана на уровне выше предусмотренных ядерной сделкой. В 2020 году Иран полностью вышел из сделки.

В августе 2022 года глава Организации по атомной энергии Ирана заявил, что они могут изготовить атомную бомбу, но не собираются этого делать.

В марте в Пентагоне заявляли, что Иран может произвести достаточно расщепляющихся материалов для одной ядерной бомбы за 12 дней.

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