Строительство обойдется почти в 20 миллионов долларов.

Украина получит от Соединенных Штатов два новых патрульных катера Mark VI.

Читайте такжеУкраинские экипажи катеров Island пройдут 10-недельную подготовку в США - МинобороныОб этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины Армия Inform со ссылкой на данные Пентагона.

Строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года.

"Построит корабли для нашей страны компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство будет стоить почти 20 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Заказчиком со стороны США Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

Что этому предшествовало

Сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год в размере 740 миллиардов долларов. Он предусматривает санкции против "Северного потока-2" и помощь Украине.

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Автор: УНИАН