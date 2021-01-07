Соединенные Штаты передадут Украине новые боевые катера / фото армия Inform

Украина получит от Соединенных Штатов два новых патрульных катера Mark VI.

Читайте такжеУкраинские экипажи катеров Island пройдут 10-недельную подготовку в США - МинобороныОб этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины Армия Inform со ссылкой на данные Пентагона.

Строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года.

"Построит корабли для нашей страны компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство будет стоить почти 20 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Заказчиком со стороны США Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

Что этому предшествовало

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Автор: УНИАН