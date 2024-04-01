Россияне пытались воспользоваться снарядным голодом украинской армии.

На прошлой неделе Россия отправила на штурм позиций ВСУ новые роботизированные мини-танки с гранатометами АГС-17. Бои велись в районе села Бердичи, к западу от руин Авдеевки на востоке Украины.

Тогда россияне заявили об ошеломляющем успехе, но Forbes пишет, что оккупанты врут. На самом деле по крайней мере два из пяти-шести российских роботизированных танков были обездвижены, а затем взорваны. Впечатляющую работу показала 47-я механизированная бригада украинской армии. Для этого ничего нового придумывать было не надо - они просто использовали БПЛА.

"Сейчас все, что движется на поле боя, можно заметить и ударить с помощью дрона", - отметил Сэмюэл Бендет из исследовательского института в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Видео дня

Как отмечается, Украина отчаянно пыталась заполнить пробел в огневой мощи, который возник из-за блокирования помощи республиканцами в Конгрессе. Поэтому Киев "уполномочил сеть из сотен небольших мастерских для создания не менее 50 000 беспилотников FPV в месяц". Далее наши военные оснащают их гранатометной или ракетной боеголовкой и отправляют к врагу.

Издание добавляет, что плохо сделанные российские "глушилки" в основном бессильны остановить украинские БПЛА. При этом украинские РЭБ лучше работают против российских некачественных дронов. Все это позволяет бригадам ВСУ несмотря на снарядный голод сдерживать массированные наземные атаки противника.

Дроны на поле боя

Как сообщал УНИАН, в Украине создаются воздушные, морские, а также наземные беспилотники. Например, создан универсальный наземный дрон "Довбуш", предназначенный для разминирования и транспортировки раненых.

Kyiv Post писал, Украина ведет ожесточенную гонку за то, чтобы первой массово применить против России смертоносные, высокотехнологичные беспилотные летательные аппараты. Если Киев проиграет эту решающую гонку, эксперты опасаются, что это неизбежно приведет к значительным поражениям на поле боя и высоким уровням потерь для Украины.

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