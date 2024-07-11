При этом Пеллегрини подтвердил, что Словакия примет участие в общем пакете помощи Украине от НАТО на сумму 40 миллиардов долларов.

Словакия обеспокоена передачей систем противовоздушной обороны Украине, поскольку из-за этого их якобы не хватит для стран НАТО. Такое заявление сделал словацкий президент Петер Пеллегрини.

"Еще несколько единиц ПВО для Украины означает, что их не хватит для стран-членов НАТО, и Словакия, скорее всего, останется без эффективной защиты воздушного пространства", – приводит его слова Aktuality.sk.

Он подчеркнул, что для Словакии, как члена восточного крыла НАТО, "очень важно, чтобы противовоздушная оборона восточного крыла как таковая была усилена".

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При этом Пеллегрини подтвердил, что Словакия примет участие в общем пакете помощи Украине от НАТО на сумму 40 миллиардов долларов и зачислит эти расходы в свои два процента расходов на оборону. По его словам, Словакия также "поддерживает максимальную интеграцию Украины в Европейский Союз и предоставит все свои ноу-хау в проведении реформ".

"Однако мы настаиваем на том, что в тексте, который говорит о будущем членстве Украины в НАТО, на данный момент можно поднимать этот вопрос только тогда, когда в Украине будет мир и не будет продолжающегося военного конфликта", – подчеркнул он, добавив, что это произойдет, если будут выполнены соответствующие условия и если все страны-члены Организации Североатлантического договора согласятся с этим.

Оружие для Украины: последние новости

Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16. Поставки должны начаться уже в этом году. Отмечается, что Норвегия сняла с вооружения истребители F-16 в 2021 году в связи с постепенным введением в действие нового истребителя F-35.

Между тем в Белом доме заявили, что Украина получит эскадрильи современных многоцелевых американских истребителей F-16. Сейчас правительства Дании и Нидерландов находятся в процессе передачи Украине этих самолетов при поддержке США – этим летом украинские военные уже начнут эксплуатировать F-16.

Кроме того, министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что его страна готова предоставить Киеву истребители Gripen в будущем. По его словам, процесс передачи этих самолетов был приостановлен из-за того, что Украина пришла к выводу, что иметь одновременно две системы истребителей – и F-16, и Gripen – слишком много.

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