В Германии осознали ошибку, которую сделали в отношении Украины.

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек извинился за промедление с немецкой военной помощью для Украины и заявил, что ему стыдно за это.

Данное заявление Хабек сделал во время рабочей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их совместной поездки в Черниговскую область 3 апреля.

Хабек отметил, что помнит встречу с Зеленским в 2021 году, и уже тогда украинский президент предупреждал его, что стягивание российских войск к украинским границам – это реальная угроза войны.

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"Тогда мы только начали дебаты в Германии о том, должны ли мы поддержать Украину оружием. Тогда Германия не могла или не хотела этого делать. Мы изменили нашу позицию, но это заняло слишком много времени, и было слишком поздно. Я знаю это. Я думаю, не все немецкие политики сказали бы то же самое, но мне очень стыдно", – признался Хабек.

Поставки немецкого оружия в Украину

До полномасштабного вторжения в Украину Германия не только отказывалась поставлять Украине свое оружие, но и блокировала поставки оружия из других стран НАТО. Это выяснилось сразу после отставки Ангелы Меркель.

В январе 2022 года, когда угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину была почти очевидной, Германия согласилась поставить 5 тысяч армейских касок. В Украине и даже в самой Германии многие восприняли это как насмешку.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий недавно сравнил Германию с Гамлетом, который очень долго колеблется прежде, чем встать на сторону добра.

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