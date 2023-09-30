Украинские силы вынуждены искать новые пути поставки китайских дронов и выстраивать сложные цепочки поставок.

С начала месяца вступили в силу новые правила Китая в отношении ограничения экспорта компонентов для дронов. Это может оказать значительное влияние на ситуацию на фронте в Украине, где обе стороны широко используют беспилотники китайского производства, говорится в статье The New York Times.

По данным Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), Украина теряет примерно 10 000 беспилотников в месяц. Широко распространенными являются переработанные дешевые потребительские беспилотники от китайских производителей DJI, EHang и Autel. Их устройства, популярные среди фотографов-любителей и любителей активного отдыха, военные превращают в боевое оружие, привязывая ко дну самодельные снаряды. Популярны и китайские FPV-дроны, управляемые с помощью очков виртуальной реальности.

Это дало Китаю скрытое влияние в войне, и он им пользуется. На протяжении последних месяцев китайские компании сокращали продажи беспилотников и компонентов для Украины. В то же время Россия за первое полугодие 2023 года получила прямых поставок беспилотников от китайских торговых компаний на не менее чем 14,5 миллионов долларов, показал анализ NYT.

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Ситуация ухудшилась в этом месяце из-за введенных китайскими властями ограничений. Теперь украинские силы вынуждены искать новые пути поставок. "Мы рассматриваем все возможные пути экспорта беспилотников из Китая, потому что, как ни крути, там производят больше всего", – говорит 44-летний Олесь Маляревич, офицер 92-й механизированной бригады.

Сейчас китайские фирмы, которые все еще хотят продавать БПЛА украинцам, часто требуют использования сложных сетей посредников, подобных тем, которые Россия использовала для обхода американского и европейского экспортного контроля.

"Мы должны заново изобретать все более сложные цепочки поставок. Мы должны убедить китайские заводы помочь нам с компонентами, потому что они не рады нам помогать", – комментирует Мария Берлинская, эксперт по боевым беспилотникам и руководитель проекта Victory Drones.

Основатель компании Reactive Drone из Днепра Алексей Колесник сказал журналистам, что пока получает компоненты из Китая через личные связи с китайскими заводами. Однако он отметил, что новые правила экспорта могут затруднить получение камер ночного видения, необходимых для новых дронов.

"Даже когда вы видите такие ярлыки, как "Америка" или "Австралия" на компоненте, он все равно производится в Китае. Создать что-то, что могло бы эффективно заменить Китай, это действительно почти невозможно", – говорит он.

Согласно официальным данным таможни, за последнее время Украина, несмотря на ограничения, получила миллионы китайских беспилотников и комплектующих, и большинство поступило от европейских посредников.

Также пока Украине удается находит запчасти для своих передовых беспилотников в Европе, Соединенных Штатах и других странах, таких как Тайвань.

Экспортный контроль Китая - ограничения на дроны

С 1 сентября Китай ограничил экспорт оборудования, связанного с беспилотниками. Решение ввели экспортный контроль Пекин объяснил "целями обеспечения государственной безопасности". Кроме самих БПЛА под ограничения попали тепловизоры, радиолокаторы и оборудование связи, которое может быть использовано в беспилотниках. На фоне введения ограничений остался без дронов российский аграрный сектор.

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