Российские атаки становятся все более эффективными, а в последнее время враг прибег к ранее неизвестной тактике.

В связи с тем, что российская армия изменила тактику ударов "шахедами" по Украине, в ВСУ сейчас взялись разрабатывать новые способы противодействия вражеским дронам, однако подробности замысла держатся в секрете. Об этом пишет аналитик Юлиан Рёпке на страницах издания BILD.

Отмечается, что Кремль изо дня в день работает над тем, чтобы сделать свои атаки беспилотники-камикадзе типа "Шахед-136", или "Герань-2", более эффективными, чем раньше. В последнее время враг прибегает к ранее неизвестной и еще более смертоносной тактике.

Если до недавнего времени значительную часть ударных БПЛА украинские подразделения противовоздушной обороны сбивали до того, как они достигали цели, то уже около недели все больше дронов попадают, вызывая огромные повреждения и пожары в украинских городах, говорится в материале.

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Рьопке пишет, что теперь "шахеды" не летят друг за другом с интервалом в несколько минут, а собираются вместе в нескольких километрах от места атаки на высоте нескольких тысяч метров, а затем все вместе нападают на цель. При таких условиях украинские защитники могут сбить значительно меньше дронов.

Новая тактика российских ударов дронами лишь подтверждает, что российский диктатор Владимир Путин не готов к миру с Украиной, подчеркивает обозреватель.

Российские удары "шахедами": последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, 28 марта вечером Днепр массированно атаковали дроны. В результате атаки возникли пожары, разрушения. В сети сообщили, что российские оккупанты нанесли удар по отелю Bartolomeo. Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак проинформировал о четырех погибших людях.

По мнению авиаэксперта Константина Криволапа, для сбивания "шахедов" Украине нужно задействовать легкомоторные самолеты, ведь мобильным огневым группам стало трудно перехватывать большое количество ударных дронов, которое ежедневно запускает российская армия. Он говорит, эти легкомоторные самолеты производятся в Украине и имеют "стоимость неплохого внедорожника", то есть относительно недорогие.

28 марта президент США Дональд Трамп прокомментировал российские атаки "шахедов" по Украине. Журналист сообщил ему, что "иранские дроны атакуют и убивают украинцев каждый день", и спросил, почему он ничего с этим не делает. Трамп ответил, что он имеет "об этом отчеты", смотрит на отчеты, и подтвердил, что в Иране "делают много дронов", таким образом, прямо не ответив на вопрос журналиста относительно ударов по Украине.

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