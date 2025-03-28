Недорогие легкомоторные самолеты можно задействовать для сбивания российских ударных дронов, считает Криволап.

Для сбивания "шахедов" в Украине нужно задействовать легкомоторные самолеты, ведь мобильным огневым группам стало трудно перехватывать большое количество ударных дронов, которое ежедневно запускает российская армия. Об этом в эфире Киев-24 рассказал эксперт по вопросам авиации Константин Криволап.

По его словам, когда "шахед" поднимается на высоту 1500-2000 м - мобильные огневые группы не могут его достать. Когда дрон после того пикирует с большой скоростью - им тоже среагировать трудно, говорит эксперт.

"Поэтому их надо перехватывать еще раньше, и перехватывать не мобильными огневыми группами, а авиационными средствами. Но они должны быть дешевые", - отметил Криволап.

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Он говорит, что вертолетами "очень хорошо" сбивают "шахеды", но вертолетов не так много, чтобы этим заниматься.

"У нас есть какое-то количество самолетов Як-52, которые могут этим заниматься, но они не летают ночью. И здесь надо поднимать совсем другую авиацию", - подчеркнул авиаэксперт.

По его мнению, это должны быть легкомоторные самолеты, которые производятся в Украине и имеют "стоимость неплохого внедорожника". Однако, чтобы это стало возможно, сказал Криволап, "надо провести некоторые организационные усилия, договориться между армейской авиацией, между ПВО".

Российские атаки "шахедов": последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в последнее время Россия каждую ночь осуществляет концентрированные атаки "шахедов" на украинские города. По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, россияне, запуская дроны, например по Харькову или Одессе, могли заложить в них определенные программы, которые приводят эти беспилотники на соответствующий объект почти одновременно.

28 марта вечером Днепр массированно атаковали дроны. В результате атаки возникли пожары, разрушения. В сети сообщили, что российские оккупанты нанесли удар по отелю Bartolomeo. Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысав сообщил об одном погибшем человеке.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал российские атаки "шахедов" по Украине. Журналист сообщил ему, что "иранские дроны атакуют и убивают украинцев каждый день", и спросил, почему он ничего с этим не делает. Трамп в ответ сказал, что он имеет "об этом отчеты", смотрит на отчеты, и подтвердил, что в Иране "делают много дронов", однако он прямо не ответил на вопрос журналиста относительно ударов по Украине.

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