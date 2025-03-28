Президент США подтвердил, что в Иране "делают достаточно эффективные дроны".

Президент США Дональд Трамп отреагировал на атаки иранских дронов по Украине, подтвердив, что в Иране "делают достаточно эффективные дроны". Об этом он сказал 28 марта во время общения с прессой.

Журналист сообщил Трампу, что "иранские дроны атакуют и убивают украинцев каждый день", и спросил президента, почему он ничего с этим не делает.

Трамп в ответ сказал, что он имеет "об этом отчеты", смотрит на отчеты, и подтвердил, что в Иране "делают много дронов", однако он прямо не ответил на вопрос журналиста относительно ударов по Украине.

Видео дня

"Иран делает много дронов, и они также делают достаточно эффективные дроны... Но Иран очень высоко в моем списке того, за чем надо следить и, как вы наверняка уже знаете, я недавно отправил им сообщение и сказал, что им надо сделать выбор тем или иным образом. Или будем говорить и решим вопрос, или очень плохие вещи произойдут с Ираном, и я не хочу, чтобы это произошло", - заявил Трамп.

Атаки "шахедов" по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, в последнее время Россия каждую ночь осуществляет концентрированные атаки "шахедов" на украинские города. По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, россияне, запуская дроны, например по Харькову или Одессе, могли заложить в них определенные программы, которые приводят эти беспилотники на соответствующий объект почти одновременно.

Так, 20 марта была массированная атака дронов на Одессу. В городе вспыхнули масштабные пожары, ожоги получили трое 17-летних парней. Под ударами были объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены и разрушены здания двух торговых центров, ряд магазинов, СТО, автосалон, складские помещения частного предприятия, здание гипермаркета и машины горожан.

Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что Украине надо менять систему защиты городов от "шахедов". "Наши огневые группы не могут противостоять таким атакам, надо пересматривать подход", - сказал эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: