Оксана Маркарова отметила, что полученные снаряды уже меняют ситуацию на поле боя.

Украинские военные эффективно атакуют российские склады боеприпасов и аэродромы с помощью американских ракет малой дальности ATACMS. Украина нуждается в более дальнобойных версиях этого оружия

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, отправленные администрацией Байдена ракеты, несущие кассетные боеприпасы, пока "очень эффективны".

"Они меняют ситуацию на поле боя, и чем больше мы их получим, тем лучше подготовим поле боя", - заявила дипломат в комментарии агентству Bloomberg.

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Дальность действия отправленных Украине ракет составляет от 160 км до 165 км, и хотя "это очень хорошо", Украине нужно "больше таких ракет и, надеюсь, с большей дальностью действия".

По ее словам, Украина ударила ATACMS по российским складам с боеприпасами и вертолетам в двух точках на временно оккупированной территории Украины. Маркарова отметила, что "когда они думали, что мы никогда не получим ATACMS", Россия "очень осторожно" переместила оборудование за пределы досягаемости самых дальнобойных систем Украины.

Ракеты ATACMS в Украине - последние новости

Представитель Совета национальной безопасности США 17 октября подтвердил факт прибытия и дальность полета ракет, созданных компанией Lockheed Martin Corp. Администрация Байдена не решалась посылать Украине оружие со все большей дальностью действия, которое может быть выпущено по территории России. После долгих внутренних дебатов и давления со стороны американских законодателей она отправила Украине более старые ракеты ATACMS, оснащенные противоречивыми кассетными боеприпасами, которые не используются США.

Согласно справочнику вооружений армии США, новая версия ATACMS стреляет почти в два раза дальше, чем та, что была отправлена на Украину.

ATACMS могут запускаться из тех же пусковых установок HIMARS, которые используются Украиной для запуска ракет с GPS-наведением, партиями до шести штук одновременно. При этом из одной пусковой установки может быть выпущена только одна ракета ATACMS.

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