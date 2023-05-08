Украинская война вырабатывает новые тактики ведения боевых действий и применения оружия.

В условиях украинской войны дешевые самодельные дроны проявляют себя во многом лучше дорогих ударных беспилотников заводского производства. Об этом пишет The New York Times в статье, посвященной работе операторов дронов на фронте.

"Собранные из дронов для хобби, бытовой электроники и оборудования для компьютерных игр, боевые дроны ручной работы стали одной из самых смертоносных и широко распространенных инноваций за более чем 14 месяцев военных действий в Украине", – пишет издание.

Журналисты отмечают, что маленькие дроны значительно повысили боевой потенциал украинских солдат, предоставив им возможность с невероятной точностью сбрасывать ручные гранаты во вражеские окопы или бункеры.

Видео дня

Россия заводским способом производит дрон-камикадзе "Ланцет" и широко использует иранские дроны "Шахед", тогда как Украина получила от США похожее оружие – барражирующий боеприпас Switchblade.

"Такие аппараты промышленного производства имеют большую дальность полета, а некоторые из них имеют большую полезную нагрузку, чем самодельное оружие (самодельные дроны – УНИАН), используемое в Украине. Но Switchblade, как и Shahed, часто перемещается к заранее запрограммированным целям. Такая система, по словам украинских солдат, менее эффективна, чем их самодельные альтернативы, управляемые дистанционно операторами", – отмечает газета.

Если для США военный беспилотник – это в первую очередь тяжелый аппарат самолетного типа Predator и Reaper, каждый из которых стоит десятки миллионов долларов, то Украина приспособила для войны множество малых летательных аппаратов стоимостью всего несколько тысяч или даже всего несколько сотен долларов.

Солдаты и гражданские добровольцы изготавливают их в гаражных мастерских, экспериментируя и изобретая новые конструкции с использованием 3D-печати.

"Дешевый дрон, уничтожающий гораздо более дорогой БТР, — яркий пример асимметричной войны, используемой для преодоления технологического или численного преимущества противника. И, несмотря на приток западного оружия, украинские силы по-прежнему уступают русским", – констатируют авторы статьи.

Война беспилотников в Украине

Минувшей ночью российская армия атаковала Украину новой партией дронов-камикадзе иранского производства типа "Шахед". По данным Воздушных сил, украинская ПВО смогла сбить все 35 аппаратов.

В то же время украинские бойцы успешно применяют на фронте спортивные FPW-дроны, способные поражать цель с хирургической точностью. При желании и доле умения таким дроном можно залетать прямо в танк через приоткрытый люк или в блиндаж, защищенный от ударов сверху.

Вас также могут заинтересовать новости: