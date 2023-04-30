Детали новых контрактов пока не раскрываются.

Украина подписала с турецким Baykar три новых соглашения, которые дадут нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения.

Как сообщил министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин в Telegram, детали контрактов на данный момент не могут быть раскрыты, однако их подписание является крайне важным для Украины.

"Вчера отработал день в Турции на международной выставке авиационной техники "Teknofest 2023". Много встреч, одна цель - поиск путей усиления украинского ОПК. Есть важный результат - три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей", - отметил он.

Видео дня

При этом министр отметил, что речь идет о вооружении нового поколения.

"Уверяю, эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения", - добавил Камышин.

Baykar и война в Украине

В ноябре 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинские предприятия подписали два соглашения с турецкой компанией Baykar Makina о поставках двигателей к беспилотникам.

В июне 2022 года посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что владелец турецкой компании Baykar создал украинскую компанию, которая уже приобрела земельный участок в Украине под строительство завода по производству беспилотников "Bayraktar".

В августе 2022 года компания Baykar заявила о том, что планирует построить в Украине сверхзвуковой БПЛА.

В сентябре 2022 года генеральный директор компании Халук Байрактар заявил, что проект по строительству в Украине завода компании Baykar не отменяется из-за войны.

2 октября прошлого года президент Владимир Зеленский отметил, что Украина и Турция налаживают совместное производство авиадвигателей.

30 ноября 2022 года Baykar провела первые летные испытания Bayraktar Kizilelma, которые дрон успешно прошел.

23 января 2023 года новый беспилотник-истребитель от Baykar выполнил свой первый полноценный полет.

25 января 2023 года Baykar подарила ВСУ два беспилотника Bayraktar TB2.

Вас также могут заинтересовать новости: